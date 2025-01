A- A+

Turismo Navio nomeado pela princesa Diana deixa o Porto do Recife Embarcação foi construída pela empresa britânica Princess Cruises e inaugurado em 1984

O Porto do Recife recebeu uma visita com toque de realeza. Nesta terça-feira (7), o MS Artania, atracou na capital pernambucana, tornando-se o quinto navio a passar pela cidade na temporada de cruzeiros 2024/2025.

A embarcação foi construída pela empresa britânica Princess Cruises e foi nomeada, na época, pela princesa Diana, da Inglaterra, de Royal Princess (princesa real, em português). O navio foi inaugurado em 1984.

Navio inaugurado pela princesa Diana deixa Porto do Recife. Foto: Tsuey Lan Bizzochi/Divulgação



Desde 2011, o navio é propriedade da empresa alemã Phoenix Reise e é um dos mais antigos cruzeiros de grande porte em operação. A embarcação tem como rota frequente o Norte Europeu e Mediterrâneo durante o verão local. Já no inverno europeu, o navio expande seus roteiros para outras partes do mundo.

Com 231 metros de comprimento e 29 metros de largura, a embarcação veio de Cabo Verde com 881 passageiros, entre italianos, ingleses, espanhóis, franceses e alemães. O Artania deixou o Recife às 19h com destino a Maceió.

