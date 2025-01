A- A+

FRAUDE EM CONCURSO Polícia Civil prende homem por tentativa de fraude em processo seletivo em Santa Cruz do Capibaribe Suspeito responderá pelo crime de fraude em certames de interesse público

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu em flagrante um homem, de 33 anos, por tentativa de fraude em um processo seletivo realizado em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do estado. O caso aconteceu em um bairro central da cidade.

De acordo com a corporação, o suspeito foi flagrado utilizando um smartwatch conectado à internet. A Polícia Civil afirmou que "o aparelho utilizado deveria receber mensagens com o gabarito da prova".

Ainda de acordo com a PCPE, o smartwatch e um celular Xiaomi Redmi Note 12 Pro, utilizados no ato, foram apreendidos.

Em nota, a Polícia comunicou que o suspeito foi encaminhado à delegacia de plantão. O homem responderá pelo crime de fraude em certames de interesse público.

