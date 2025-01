Prazo para confirmação de matrícula nas escolas municipais de Petrolina é prorrogado

A- A+

O prazo para confirmação de matrícula dos novos estudantes das escolas municipais de Petrolina, em que as solicitações de vagas foram atendidas na segunda chamada, foi prorrogado para o dia 20 de janeiro, no horário das 8h às 14h.

De acordo com a gestão municipal, a medida foi tomada em razão das fortes chuvas que vêm afetando a região, dificultando o deslocamento até as escolas para efetivar as matrículas.

Para que os responsáveis possam esclarecer dúvidas, a Secretaria de Educação e Esportes disponibilizou o telefone (87) 3983-6440 para atendimento ao público.

