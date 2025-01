Projeto Jovens da Pesca leva oficina gratuita de comunicação para São José da Coroa Grande

A- A+

O Projeto Jovens da Pesca realizará uma oficina de comunicação o distrito de Abreu do Una, em São José da Coroa Grande, entre os dias 20 a 24 de janeiro, das 9h às 13h.

Esta é a segunda fase do projeto, que visa capacitar jovens pescadores e pescadoras, de 15 a 29 anos, para utilizarem novas tecnologias em comunicação.

A ação será realizada na Associação das Mulheres Pescadoras Artesanais de São José da Coroa Grande (AMPAS) e as iscrições devem ser feitas através do preenchimento do formulário.

Também será oferecida a oficina de avaliação crítica, durante os dias 27 e 28 de janeiro, no horário de 9h às 13h.

As atividades incluem captação e edição de fotos via celular e análises críticas sobre a realidade da pesca artesanal.

O Projeto é um desenvolvido pelo Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).

