A- A+

Transporte Recadastramento do transporte escolar no Recife será digital em 2025 Cadastro deverá ser realizado pelo Conecta Recife ou site da CTTU

O recadastramento anual de condutores do Transporte Escolar do Recife passará por mudanças. O processo será realizado de forma digital, através do aplicativo do Conecta Recife e pelo site da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

Para realizar o cadastro através do aplicativo basta acessar a plataforma do Conecta Recife através do celular, ir à seção “Categorias de Serviços” e clicar em “Mobilidade”.

Em seguida, é preciso acessar “Transporte Escolar” e, depois, em “Recadastrar Transporte Escolar”. Já por meio do site da CTTU, basta clicar em “Recadastramento do Transporte Escolar”.

Após preencher os campos obrigatórios e anexar os documentos necessários - de forma digitalizada e legível-, o solicitante receberá por e-mail um número de protocolo que permitirá acompanhar as etapas do requerimento.

Caso não haja pendências ou irregularidades, a CTTU informou que será enviado um e-mail com a autorização para a vistoria no Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), além das taxas referentes ao recadastramento.

Ainda de acordo com a Autarquia, a vistoria do veículo é obrigatoriamente realizada no Detran, de forma presencial, e deve ser concluída antes da inclusão da autorização emitida na plataforma online.

Na necessidade de atendimento presencial ou outra etapa adicional, a CTTU comunicou que entrará em contato através do e-mail cadastrado.

Após a aprovação final, o solicitante receberá a documentação por e-mail, que deverá ser retirada na sede da Autarquia junto ao selo de condutor escolar.

O processo será concluído após a quitação de todas as taxas. Em casos de indeferimento ou cancelamento, será necessário comparecer presencialmente à sede para reiniciar o procedimento.

Veja também

Lazer Rede Compaz oferece colônia de férias gratuita a partir da próxima segunda-feira (13)