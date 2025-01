Sesc abre vagas para oficinas culturais, com início em janeiro

A- A+

O Sesc está com vagas abertas para oficinas culturais de férias. Serão disponibilizadas seis opções de atividades nas áreas de teatro, música e dança. As oficinas serão ministradas entre os meses de janeiro e fevereiro, em diferentes unidades.

No Sesc Piedade, a programação será de 6 a 10 de janeiro, com a oficina Fazendo e Tocando Pife, no horário das 10h às 12h. Já na Faculdade Metropolitana, as oportunidades são para as aulas de Interpretação para o Teatro, que acontece entre 20 e 24 deste mês, das 19h às 21h, e Danças Carnavalescas, durante os dias 27 a 31 de janeiro, entre 16h e 18h. As inscrições custan R$ 20 para comerciários e dependentes e R$ 40 para demais públicos.

No Cineteatro Samuel Campelo serão ministradas as oficinas de Dança Criativa, nos dias 13 a 17 de janeiro, das 15h às 16h, e de Interpretação Teatral para Crianças, de 28 a 31 de janeiro, das 14h às 16h. Já em fevereiro, as vagas são para a oficina de Danças Carnavalescas, entre 3 e 14 de fevereiro, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 16h às 18h. Para estas oficinas, os valores são de R$ 15 para comerciários e dependentes e de R$ 30 para demais públicos.

