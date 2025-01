Trecho da Avenida Norte é interditado para obra de pavimentação

A- A+

A partir desta quinta-feira (9), a Avenida Norte passará por uma interdição para obra de pavimentação, com a substituição de dez placas de concreto. De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que a intervenção acontece no trecho do cruzamento da Rua Nova Descoberta com a Avenida Norte, no sentido Centro do Recife.

Os condutores que desejarem realizar o retorno para o sentido Centro deverão seguir em frente pela Avenida Norte no sentido BR-101 por aproximadamente um quilômetro, até poderem acessar a Rua Tijucal à direita.

De acordo com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), que está à frente da intervenção, o serviço deverá ser concluído até o final deste mês. Em caso de dúvidas, a população pode acionar a CTTU pelo teleatendimento, que é gratuito e 24h, através do número 0800.081.1078.

