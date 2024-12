Peru erradica mais de 25 mil hectares de cultivos de coca que iriam para o narcotráfico

A- A+

O Peru, um dos maiores produtores mundiais de coca, erradicou mais de 25 mil hectares de cultivos ilegais desta planta semeados entre janeiro e dezembro, informou o governo nesta segunda-feira. “No total, foram eliminados 25.782 hectares de cultivos ilegais de coca destinados à produção de drogas”, afirmou, em nota, o Ministério do Interior.

Segundo as autoridades, com a quantidade erradicada, "evitou-se um potencial de produção de 236 toneladas de cloridrato de cocaína". A folha de coca é a principal matéria-prima que o narcotráfico utiliza para produzir cocaína. Em 2023, o governo peruano erradicou 22.500 hectares da planta.

De acordo com a Comissão Nacional para o Desenvolvimento e a Vida sem Drogas (Devida), as áreas cultivadas com plantas de coca em 2023 totalizaram 92.784 hectares contra 95 mil em 2022.

O cultivo da coca é legal no Peru quando se destina a multas tradicionais ou medicinais, mas 90% da produção anual é dedicada ao narcotráfico. Segundo autoridades locais, remanescentes da guerrilha maoísta Sendero Luminoso protegeram o narcotráfico sem que até o momento os militares tenham conseguido derrotá-los.

Cerca de seis milhões de peruanos usam folha de coca para consumo legal, segundo a Devida. Estima-se que o Peru produza 400 segundos toneladas anuais de cocaína, segundo organizações internacionais. Além disso, o país é um dos maiores produtores de folha de coca do mundo, juntamente com a Bolívia e a Colômbia.

Em 2024, cerca de 78,5 toneladas de drogas foram apreendidas e incineradas, segundo a polícia, que desbaratou 120 organizações criminosas vinculadas ao narcotráfico.

