Pesquisa Pesquisa da UFPE sobre os efeitos do surfe e da meditação na saúde mental seleciona voluntários A intervenção acontecerá em cinco semanas, de novembro e dezembro, às terças e quintas-feiras, de 11h50 às 13h30, no complexo aquático da Secretaria de Gestão de Esporte e Lazer (Segel) da UFPE

O projeto de extensão Surfpe, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), está selecionando voluntários para participar de uma pesquisa que integra a prática do surfe à dimensão da saúde, esporte, lazer e desempenho.



O objetivo é avaliar os efeitos do esporte e da meditação plena em estados de saúde mental nos indivíduos. As inscrições são feitas virtualmente por meio de formulário online.



A intervenção acontecerá em cinco semanas, de novembro e dezembro, às terças e quintas-feiras, de 11h50 às 13h30, no complexo aquático da Secretaria de Gestão de Esporte e Lazer (Segel) da UFPE. O projeto ainda conta com três visitas pré-programadas à praia de Itapuama, localizada no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul de Pernambuco.



Os voluntários irão passar por uma bateria de avaliações físicas e mentais dez dias antes e dez dias após a intervenção. A metodologia, que leva em conta vários aspectos de segurança, é compatível com aqueles que têm e que não têm habilidade em meio aquático. Para participar, não é preciso saber nadar.





A iniciativa é vinculada ao Núcleo de Investigação em Performance e Saúde (Nipes) e é coordenada pelo professor Tony Meireles, do Departamento de Educação Física.



O preenchimento do formulário não garante a participação no projeto. Caso o candidato se encaixe nos critérios de elegibilidade, o projeto entrará em contato.

