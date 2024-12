A- A+

BEM-ESTAR Pets x Ano Novo: por que eles sofrem tanto com a queima de fogos? (e como protegê-los) Descubra por que cães, gatos e aves sofrem com os barulhos estridentes e veja dicas para mantê-los seguros e tranquilos

As festas de fim de ano são momentos de celebração e alegria para muitas pessoas, mas a mesma experiência pode ser bastante assustadora para os animais. Enquanto os sons dos fogos de artifício não incomodam a maioria dos humanos, cães, gatos e outros pets podem sofrer com medo e estresse. Por isso, é essencial aprender a ajudar seu pet a se sentir mais seguro durante essas ocasiões.

Para garantir o bem-estar do seu amigo de quatro patas, veja as principais causas do medo e como agir para tranquilizá-lo.

Por que os fogos assustam os pets?

Audição sensível: Enquanto humanos ouvem até 20.000 Hz, cães chegam a 40.000 Hz, e gatos impressionantes 65.000 Hz. Isso significa que os ruídos que achamos suportáveis são estrondosos para eles.

Luzes intensas: Os flashes brilhantes dos fogos podem desorientar os animais, aumentando o medo.

Predisposição genética: Algumas raças, como Chihuahua, Dálmata, Shar-pei, Whippet e Galgo, têm maior tendência ao medo de barulhos.

Além disso, aves também sofrem bastante com os fogos, já que possuem audição e visão altamente sensíveis. Elas podem entrar em pânico, se debatendo em gaiolas ou voando sem direção, o que pode causar ferimentos graves.

Os riscos dos fogos para os pets

O medo gerado pelos fogos pode levar os animais a buscar esconderijos ou tentar fugir, o que pode resultar em acidentes. Gatos, por exemplo, podem se ferir ao tentar escapar por janelas ou portões. Já os cães, ao ficarem desesperados, podem se machucar ou até mesmo serem atropelados caso consigam sair de casa.

Outros problemas incluem diarreia, vômito e até perda auditiva devido ao estresse e à elevação da temperatura corporal. Em casos graves, animais com condições pré-existentes podem sofrer crises cardiorrespiratórias ou convulsões.

As aves domésticas também estão sujeitas a lesões graves, como hemorragias e fraturas, devido ao pânico causado pelos sons altos e intensos.

Como preparar o ambiente para minimizar o medo?

Evite fugas: Certifique-se de que janelas e portas estejam fechadas e que gatos vivam em casas teladas.

Abafe o som: Feche as cortinas e ligue música relaxante ou a TV para reduzir o impacto dos barulhos externos.

Identificação é essencial: Use coleiras com identificação adequada para que o pet possa ser devolvido caso fuja.

Crie um refúgio seguro: Deixe o pet em um local confortável com itens que tenham o cheiro do tutor, como roupas ou cobertas.

Como acostumar os pets ao som dos fogos?

Se o animal for jovem, acostumá-lo desde cedo é uma excelente estratégia. Para pets adultos, o processo pode levar mais tempo, mas ainda é possível. Comece expondo o bichinho a sons baixos de fogos ou trovões, aumentando gradualmente o volume enquanto oferece recompensas e brincadeiras positivas.



Durante as festividades, adote o mesmo comportamento: aja de forma tranquila, sem reforçar o medo.

O que fazer durante a queima de fogos?

Permita que o pet tenha acesso ao cômodo que ele se sente mais confortável.

Não o force a sair de um esconderijo.

Esteja presente e passe tranquilidade, evitando protegê-lo de forma exagerada.

Considere o uso de protetores auriculares próprios para pets ou sons relaxantes no ambiente.

Cuidados com aves

As aves devem ser colocadas em um ambiente fechado e seguro para evitar que se debatam ou se machuquem. Evite deixá-las nos viveiros durante os fogos.

Produtos que podem ajudar

Feromônios sintéticos: Disponíveis em spray ou difusores, ajudam a acalmar cães e gatos imitando odores naturais de segurança.

Petiscos calmantes: Snacks com ingredientes como maracujá, camomila ou valeriana são opções para aliviar o estresse.

Florais e calmantes naturais: Consulte um veterinário antes de administrar qualquer produto.

