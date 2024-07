A- A+

PF PF conduz 50,6 mil inquéritos, indica relatório A ferramenta permite uma "visão detalhada e dinâmica" dos inquéritos em andamento, com informações quantitativas distribuídas por tipo de crime

A Polícia Federal conduz, atualmente, 50.663 inquéritos em todo o País. Os principais crimes na mira dos agentes são estelionato (7,3 mil investigações), omissão de socorro (3,3 mil) e falsidade ideológica (3 mil).

Completam a lista dos dez crimes mais investigados pela PF: descaminho, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, contrabando, peculato, moeda falsa e falsificação de documento público.

Os dados constam do painel de Business Intelligence (BI) lançado pela PF nesta segunda-feira, 22, em seu Portal de Dados Abertos, para acompanhamento dos inquéritos policiais em curso.

A ferramenta permite uma "visão detalhada e dinâmica" dos inquéritos em andamento, com informações quantitativas distribuídas por tipo de crime, origem da comunicação, unidades da PF e Estados. Os dados são atualizados a cada 24 horas.

Segundo a PF, a iniciativa "reforça o compromisso com a transparência, a eficiência e a prestação de contas à sociedade, sem se descuidar das cautelas necessárias para preservar o sigilo das investigações em curso".

Na avaliação da PF, sob a direção do delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, o Business Intelligence contribui para o "fortalecimento da democracia e do Estado de Direito".

Inquéritos da Presidência e do Congresso

Dos mais de 50 mil inquéritos em andamento, 46,8 mil foram abertos por meio de portaria. Outros 3,7 mil foram instaurados em razão de situações de flagrante. Ainda de acordo com o painel de dados, há três situações em flagrante em andamento na tarde desta segunda, 22, no Paraná (2) e em Santa Catarina (1).

As três superintendências com o maior número de inquéritos em tramitação são da região sudeste: São Paulo (5,5 mil), Rio de Janeiro (3,3 mil) e Minas Gerais (1,6 mil).O painel também informa a origem da comunicação dos inquéritos, incluindo segmentos da Justiça, a Receita Federal, Forças Armadas e representações estrangeiras.

Das 50 mil investigações conduzidas pela corporação, 18,7 mil foram abertas após comunicação do Ministério Público Federal.Os dados indicam, por exemplo, que estão em andamento cinco inquéritos solicitados pela Presidência da República sobre supostos crimes de violação de segredo profissional, invasão de dispositivo informático, injúria, estelionato e falsa identidade

A pedido do Congresso, foram instauradas 18 investigações sobre supostos crimes de ameaça, peculato, corrupção passiva e fraude a licitação.

A partir de comunicações de tribunais superiores, a PF mantém 135 inquéritos, a maior parte (31) tramita no Rio de Janeiro e versa sobre corrupção passiva (51).

