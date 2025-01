A- A+

EUA Pilotos relatam que quase sofreram acidentes com helicópteros no aeroporto onde aeronaves colidiram Um banco de dados de problemas de segurança da aviação detalha dois incidentes surpreendentes, um em 2024 e outro em 2022

Pilotos de companhias aéreas alertaram sobre o perigo que os helicópteros representavam na área de Washington antes do acidente fatal no Aeroporto Nacional Reagan, na noite de quarta-feira.

Um banco de dados de problemas de segurança da aviação, mantido pela NASA, detalha dois incidentes nos últimos anos que envolveram jatos de passageiros quase colidindo com helicópteros perto do aeroporto.

O banco de dados contém relatórios de segurança confidenciais e anônimos, arquivados por pilotos, controladores de tráfego aéreo e outros na aviação. As informações foram registradas anos antes da tragédia desta quarta-feira, quando uma aeronave de passageiros e um helicóptero militar colidiram, deixando ao menos 67 mortos.

Em abril de 2024, um capitão de companhia aérea relatou que quase colidiu com um helicóptero ao se aproximar do Reagan National. Assim que o jato foi configurado para pousar, a tecnologia anticolisão do avião alertou seus pilotos de que havia um helicóptero a cerca de 300 pés (aproximadamente 91 metros) abaixo do avião e subindo lentamente.

Os pilotos afastaram o avião de uma possível colisão antes de pousar com segurança.

O relatório de segurança incluía um aviso premonitório: coloque distâncias mais seguras entre os aviões que pousam em Reagan e os helicópteros que voam para cima e para baixo no Rio Potomac, perto do aeroporto.

Um incidente semelhante ocorreu em outubro de 2022, quando um capitão de companhia aérea relatou quase ter colidido com um helicóptero que havia decolado de um hospital próximo.

A tecnologia anticolisão da aeronave alertou os pilotos sobre o desastre potencial, soando o alarme na cabine para mover imediatamente o avião para uma altitude mais alta. O capitão estimou que o avião chegou a 300 pés ou menos do helicóptero.

