NEURALGIA DO TRIGÊMEO 'Até o momento deu tudo certo', diz médico sobre cirurgia feita na mulher com 'pior do mundo' A estudante de medicina veterinária compartilhou fotos em suas redes de como está após o procedimento terapêutico, o qual visa controlar as fortes dores causadas pela neuralgia do trigêmeo

Um dos médicos responsáveis pelo procedimento de implantar eletrodos na base do crânio de Carolina Arruda, que sofre da condição chamada neuralgia do trigêmeo, o cirurgião buco-maxilo-facial Cristiano Assunção afirma que embora a cirurgia feita neste sábado (27) tenha sido demorada, ocorreu sem surpresas.



Além disso, a mulher de 27 anos compartilhou em sua rede social fotos na qual usa um colar cervical como parte de sua recuperação após o procedimento.

"Eu tenho que usar esse colar bonito e super confortável (contém ironia)", escreveu na legenda de uma das imagens.

No vídeo em que Assunção explica como foi sua participação na intervenção cirúrgica também em suas redes sociais, ele ressalta que a inserção dos eletrodos no rosto foi um ponto muito delicado.

"Era necessário de prender e estabilizar o eletrodo no maxilar, porque ele iria até o forame oval [parte do cérebro que é uma via de passagem para a última divisão do nervo trigêmeo]. (...) E essa estabilização foi feita com uma mini placa de titânio", afirma o médico.

Ela foi internada no dia 16 deste mês na Clínica da Dor da Santa Casa de Alfenas, no Sul de Minas Gerais, na última semana, para tentar novas opções de tratamento.

Quem é Carolina Arruda?

Carolina Arruda, de 27 anos, viralizou ao compartilhar seu desejo de buscar a eutanásia na Suíça após mais de 10 anos lidando com “a pior dor do mundo”. A estudante de medicina veterinária é casada e mãe de uma menina de 10 anos.

O que é a neuralgia do trigêmeo?

Carolina sofre desde os 16 anos com um diagnóstico chamado neuralgia do trigêmeo, que afeta cerca de 4,3 pessoas a cada 100 mil e é conhecido pelas dores crônicas e excruciantes. Durante esse tempo, ela já buscou uma série de tratamentos, inclusive cirúrgicos, mas até agora sem sucesso.

Ao tomar conhecimento sobre o caso de Carolina, o médico especialista em dor Carlos Marcelo de Barros, presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED), decidiu contatá-la para auxiliar com novas opções de tratamento.

"A neuralgia do trigêmeo é uma doença no nervo trigêmeo, nós temos um de cada lado na face. Em 90% dos casos é causada por conflito vascular, uma artéria que, por má formação, encosta no nervo e o desmieliniza, levando-o a funcionar de maneira disfuncional. Geralmente ela acomete somente um dos ramos do nervo e apenas um dos dois nervos da face. Mas o caso da Carolina é ainda mais raro porque ela é jovem, tem um quadro bilateral, ou seja, acomete os dois nervos, e porque é nos três ramos de cada nervo. É muito difícil, muito sofrido".

