Rio de Janeiro: PM retira tropa do Complexo de Israel por 'forte resistência' de traficantes

A Polícia Militar do Rio retirou suas tropas do Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (24). A informação é do Bom Dia Rio, da TV Globo.



Equipes do 16º BPM (Olaria), do 3º BPM (Méier) e do 4º BPM (São Cristóvão) estavam no conjunto de favelas numa operação para coibir roubos de veículos e de cargas. Houve intenso confronto. Uma pessoa morreu.



Um passageiro de um ônibus que passava pela Avenida Brasil — que teve que ser fechada nos dois sentidos — foi baleado na cabeça. Outros ficaram feridos por estilhaços.

Segundo a porta-voz da PM, tenente-coronel Claudia Moraes, as forças policiais encontram dificuldade para entrar nas comunidades do Complexo de Israel por causa das barricadas, que são valas cavadas pelos bandidos em vias de acesso que impedem a circulação de veículo.

"As forças da Polícia Militar encontraram forte resistência desses criminosos, dificuldade de avanço no terreno, por conta dessas valas que eles cavam ali, para dificultar o acesso das forças policiais. E, a partir desse forte confronto, dessa forte resistência dos criminosos, há relatos de que alguns criminosos, na tentativa também de fugir, saíram atirando e, por conta disso, houve a necessidade da interrupção do fluxo da Avenida Brasil e também dos ramais de trem, por conta da segurança das pessoas que trafegavam na via", disse a porta-voz da PM, tenente-coronel Claudia Moraes, em entrevista ao telejornal.



A oficial comentou o fato de funcionários da SuperVia não conseguirem sair das bilheterias da estação de Cordovil por causa do intenso confronto e afirmou que o que aconteceu representa "mais mais uma das complexidades" na atuação da PM no dia a dia no Estado do Rio.

"Nós temos aí os criminosos que colocam os cidadãos nessa linha de tiro. Essa situação dos funcionários da SuperVia, nós estamos avaliando a possibilidade de chegar até lá (...). Os policiais que estão no terreno vão ver as condições de chegar até esse local para resgatar essas pessoas", afirmou.

Claudia Moraes disse ainda que a corporação "lamenta profundamente" que a reação dos criminosos tenha provocado o ferimento no passageiro do ônibus e o fechamento da principal via expressa da capital.

"Não há informação de policiais feridos até o momento (...). O que a gente tem pra dizer nesse primeiro momento é que todas as iniciativas para manter a segurança, a questão de bloqueio das linhas de trem, a interdição da Avenida Brasil naquele momento foram para a segurança das pessoas, para gente evitar situações que coloquem em mais risco a população", disse.

Segundo a tenente-coronel, a orientação para pessoas que se encontram nesse tipo de situação é para que elas fiquem nos locais para que não se exponham ao perigo.

"O que a gente está enfrentando aqui no Rio de Janeiro é algo muito complexo, esses criminosos levam terror para a comunidade, para as pessoas que estão ali e para o seu entorno também e não têm o menor pudor em colocar a população nessa linha de tiro", destacou.

