A- A+

INSEGURANÇA Tiroteio na Avenida Brasil: Rio de Janeiro entra no estágio 2 com bloqueios na via e BRT parado Ao menos cinco estações de trem não estão funcionando e escolas estão fechadas

Leia também

• Rio de Janeiro: 22 torcedores do Peñarol são autuados em flagrante por mais de dez crimes e seguem presos

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que o município do Rio de Janeiro entrou no estágio 2 às 8h35 desta quinta-feir (24)a, em razão de uma troca de tiros que interdita a Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, e afeta significativamente o corredor Transbrasil. Três pessoas ficaram feridas no tiroteio.



O estágio 2 ocorre quando há risco de acontecimentos impactarem a cidade ou existem situações com chances de agravamento.



Segundo o COR, no momento, Avenida Brasil com interdições intermitentes, com reflexos nos dois sentidos, causando impactos na mobilidade urbana.

O caos que se instalou na manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro está sendo compartilhado por motoristas, passageiros e moradores da região da Avenida Brasil.



Uma das principais avenidas do Rio de Janeiro, a Brasil, parou, na manhã desta quinta-feira (23) por conta dos intensos tiroteios entre facções criminosas.



Motoristas saíram dos carros e tentaram se proteger atrás da mureta da via.#avenidabrasil #rio #riodejaneiro pic.twitter.com/sxXLZ42nJu — Comunicarmais (@ComunicarmaisBA) October 24, 2024



Um tiroteio ocoreu e um passageiro que estava no ônibus 493 foi baleado na cabeça durante intenso confronto entre a Polícia Militar e criminosos durante uma operação no Complexo de Israel, na Zona Norte.

Imagens que causam dor. Homem que foi baleado na cabeça dentro do ônibus na manhã de hoje na Avenida Brasil. pic.twitter.com/iUKxvpNc04 — PLANTÃO RJ (@PlantaoRio_) October 24, 2024

Segundo o Rio Ônibus, mais de 20 linhas de ônibus foram afetadas com o fechamento da Avenida Brasil e todas as linhas que tem o centro da cidade como destino estão prejudicadas. Em nota, reforçaou que "mais um dia em que o direito de ir e vir da população carioca é prejudicado pela falta de segurança pública da cidade".

Aporta-voz da PM, tenente-coronel Cláudia Moraes, em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, explicou que o tiroteio começou após traficantes reagirem à presença policial no Complexo de Israel. Segundo ela, é provável que a operação acabe antes do previsto devido à forte resistência dos criminosos.

— As nossas tropas encontraram grande dificuldade em avançar no terreno. As regiões têm valas feitas pelos criminosos, o que atrapalha a entrada nas comunidades. A princípio, a informação que a gente tem é que as tropas devem se retirar, já que os criminosos estão com forte resistência — afirmou ao Bom Dia Rio.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 16º BPM (Olaria) estão realizando operação nas comunidades Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta, todas do Complexo de Israel. Segundo o comando da unidade, o objetivo da ação é coibir roubo de veículos e cargas.

Veja também

RECIFE Linhas de ônibus da av. Dantas Barreto, no Centro, sofrem mudanças de itinerários a partir deste sábado (26)