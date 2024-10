A- A+

RIO DE JANEIRO Rio: 22 torcedores do Peñarol são autuados em flagrante por mais de dez crimes e seguem presos Outros 330 uruguaios detidos foram escoltados para fora do Rio até São Paulo

Vinte e dois torcedores do Peñarol envolvidos na confusão generalizada ocorrida nessa quarta-feira no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando um ônibus e uma moto foram queimados e ocorreram assédios, furtos e agressões, foram autuados em flagrante pela Polícia Civil.



A confusão aconteceu antes do jogo do time uruguaio contra o Botafogo - o time carioca levou a melhor, goleando por 5x0.



Eles respondem aos seguintes crimes: porte ilegal de arma de fogo, furto, lesão corporal, roubo com concurso de agentes, dano qualificado, incêndio, associação criminosa, resistência, desobediência, desacato, rixa, injúria racial, corrupção de menores e o artigo 201 do Estatuto do Torcedor (crimes contra a paz no esporte).

Os presos foram encaminhados para a Polinter e serão apresentados para audiência de custódia. Outros torcedores 330 uruguaios foram escoltados pela polícia para fora do Rio e deixados em São Paulo, informou o Bom Dia Rio, da TV Globo. Eles também vão responder pelo artigo 201 do Estatuto do Torcedor, de acordo com a Polícia Civil.

Um adolescente infrator foi apreendido por fatos análogos aos crimes de associação criminosa, incêndio e pelo artigo 201 do Estatuto do Torcedor. Ele foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), de onde seguirá para a Vara da Infância e da Juventude.

Os torcedores envolvidos na confusão foram levados em ônibus para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte da capital. Ocorrências foram registradas também na 16ª DP (Barra da Tijuca).

