A- A+

CONFUSÃO Relembre outras confusões envolvendo torcedores do Peñarol Pouco horas antes do jogo contra o Botafogo, clubistas estão envolvidos com um ônibus e uma moto incendiados

Os torcedores do time uruguaio Peñarol se envolveram, no início da tarde desta quarta-feira, em uma confusão generalizada que incendiou um ônibus e uma moto e depredou um quiosque na Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas nos veículos. Botafogo e Peñarol jogam nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelas semifinais da Copa Libertadores.

Dezenas de homens com pedaços de madeira e barras de ferro nas mãos e arremessando pedras e objetos em direção a outras pessoas foram mostrados. Alguns usavam os rostos escondidos por camisas.

Embora a situação esteja em maior escala, não é a primeira vez que torcedores do Peñarol se envolvem com polêmicas do tipo com brasileiros.

Clima hostil no Uruguai

O Flamengo se preparou, nos bastidores, para se proteger dos eventuais problemas com o Peñarol na partida realizada em Montevidéu, no Uruguai, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores em maio de 2019. O time temia pela segurança dos rubro-negros que iriam comparecer ao Campeón del Siglo.

Órgãos públicos do Uruguai, a Conmebol e a diretoria do clube uruguaio decidiram que os flamenguistas seriam escoltados até o estádio. O ponto de concentração foi na Praça Chincheta, na Ciudad de La Costa, em Montevidéu. O time carioca concordou em ceder cerca de 15 ônibus para que os torcedores chegassem ao local do jogo com segurança. O Flamengo também aumentou o número de seguranças do clube.

A partida contra o Peñarol foi considerada uma final para o Flamengo, que precisava pontuar para se classificar às oitavas de final da Libertadores. O placar ficou empatado com 0 a 0.

Morre flamenguista agredido por torcedores do Peñarol

Internado após ser agredido por torcedores do Peñarol, o flamenguista Flamengo Roberto Vieira de Almeida, de 54 anos, morreu na madrugada de 19 de fevereiro de 2020. À época, a informação foi confirmada por parentes.

Em estado grave, o homem estava em internação havia dez meses. Ele foi agredido por torcedores uruguaios em Copacabana, antes da partida contra o Flamengo, em 3 de abril de 2019, pela fase de grupos daquela Libertadores. Roberto Vieira tentava apartar a briga generalizada que aconteceu perto da praia.

Foram acusados da agressão os torcedores uruguaios Dennis Oscar Viega González, Fernando Segundo Carreno Tucce e Gianfranco Steffano Cattapan Flores. Os três homens foram detidos e deixaram a prisão em junho de 2019 para aguardar o fim do processo em liberdade, após o pagamento de fiança.

Torcida do Peñarol causa confusão e comete racismo na Arena MRV

A torcida do Peñarol causou confusão em uma partida contra o Clube Atlético Mineiro, realizada em 24 de maio deste ano, na Arena MRV, em Belo Horizonte, segundo o site "Trivela". O jogo foi paralisado por alguns minutos, um caso de racismo foi registrado por um fotógrafo e dois uruguaios foram presos. O time brasileiro venceu por 3 a 2.

A confusão começou a partir dos 15 minutos do segundo tempo, quando o Peñarol fez um gol que deixou o placar em 3 a 1 para o Atlético Mineiro. Torcedores estrangeiros causaram confusão com seguranças da arena e policias entraram no conflito para conter a confusão. Foram usados spray de pimenta e balas de borracha.

O spray fez com que a partida fosse paralisada por alguns minutos. O jogador Rodrigo Battaglia, do Atlético Mineiro, sentiu os efeitos da substância e vomitou na beira do campo. No banco do Peñarol, os atletas próximos do setor visitante também se sentiram mal. Dois torcedores foram presos por desacato e agressão.

Enquanto acontecia a confusão, torcedores do estádio flagraram gestos de macacos por parte dos uruguaios. Um foi registrado pelo fotógrafo Douglas Magno, da Agência France-Presse (AFP), que publicou o registro nas redes.

Briga de rubro-negros com torcida do Peñarol no Rio tem tumulto e tiro

Mais uma confusão aconteceu neste ano, segundo o portal UOL. Policiais militares apartaram uma briga entre torcedores de Flamengo e Peñarol em 19 de setembro, na Praia da Macumba, na Zona Oeste, local onde os uruguaios se concentram. Os clubes se enfrentaram no mesmo dia em um jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O time estrangeiro ganhou por 1 a 0.

Uruguaios cantavam músicas de arquibancada em quiosques na orla, próximos ao camping onde estão estacionados os ônibus. Dois flamenguistas saltaram de uma moto e os chamaram para uma briga. Apesar dos policiais tentarem separá-los, houve chutes e troca de socos.

Um PM atirou para o alto para afastar o tumulto. Um torcedor do Peñarol jogou um vaso de planta da mesa de um dos quiosques em um dos carros da polícia. Após os ânimos se acalmarem, os uruguaios continuaram na praia.

Jogo do Botafogo e do Peñarol teve quatro expulsos, fratura e queixas de violência

Não tão conhecida entre os torcedores, a partida entre o Botafogo e o uruguaio Peñarol em 1993, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, em São Caetano do Sul, esteve envolvido com uma série de polêmicas. A copinha é esquecida pelo final da Copa Conmebol do mesmo ano, em que o carioca conquistou o título.

Apesar de ser a primeira fase entre os jovens atletas, quatro foram expulsos (Marcelo e Dedé do clube carioca) e um jogador do Botafogo fraturou a mão, Moisés. O placar foi 1 a 1.

Veja também

RENOVAÇÃO Náutico acerta a renovação do lateral-direito Arnaldo para a temporada 2025