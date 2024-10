A- A+

CONFUSÃO Botafogo x Peñarol: mais de 200 torcedores são detidos no Rio por tumulto antes da semifinal Torcedores da equipe uruguaia entrarem em confronto com a polícia na tarde desta quarta (23), horas antes da partida diante do Botafogo, pela Copa Libertadores

Mais de 200 torcedores do Peñarol foram detidos nesta quarta-feira (23), no Rio de Janeiro, em confronto com a polícia horas antes do jogo entre a equipe uruguaia e o Botafogo pela semifinal da Copa Libertadores, informaram as autoridades.

"Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos", escreveu na rede social X o governador do estado do Rio, Cláudio Castro.

Seguindo a polícia, os torcedores do time uruguaio cometeram "uma série de atos de vandalismo, incluindo saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos".

Além disso, os bombeiros tiveram que entrar em ação depois que vários veículos foram incendiados, segundo a mesma fonte. Uma pistola foi apreendida.

"Diante da gravidade da situação, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram acionados para conter o tumulto", acrescenta a nota da polícia.

Imagens ao vivo transmitidas pela TV Globo mostraram os torcedores atirando diversos objetos e se protegendo com cadeiras de plástico. Pelo menos um ônibus foi incendiado durante os distúrbios.

As imagens mostraram posteriormente a polícia forçando os torcedores a se deitarem no chão antes de serem presos.

Vindos do Uruguai em vários ônibus, os torcedores se reuniram perto da praia do Recreio, na zona oeste do Rio, a pedido das autoridades.

O jogo de ida da semifinal da Libertadores entre Botafogo e Peñarol está marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos.

O Peñarol informou previamente em comunicado que cerca de 20 ônibus chegariam do Uruguai e que disponibilizaria outros 20 veículos para o transporte da praia do Recreio até o estádio.

