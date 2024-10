Botafogo x Peñarol: documento da PM previa possíveis locais de confronto entre torcedores

A- A+

Um documento da Polícia Militar desta terça-feira (22), véspera da semifinal da Libertadores da América, previa possíveis tumultos causados por torcidas organizadas que estão no Rio em decorrência da partida entre Botafogo e Peñarol.



De acordo com o texto, o policiamento ostensivo deveria ser implantado em determinadas áreas "com vistas a evitar conflitos entre torcidas" nesta quarta-feira.

Assinado pelo coronel Walter Teixeira da Silva Junior, comandante do 2º CPA, o documento mencionava "prisões de delinquentes", assim como a apreensão de artefatos. Um dos locais apontados como foco do policiamento é a Praça do Pontal, no Recreio, que fica na orla do bairro.

Outros pontos elencados, a cargo de outros batalhões, ficam na Zona Norte e na Zona Oeste. Como possível local de confronto estão as estações de Madureira, Engenheiro Rubens Paiva e Pavuna, assim como um supermercado em Campo Grande e praças em Cascadura e na Taquara.

Já a estação de Campo Grande é mencionada como local de reunião de uma organizada do Botafogo. As estações de Acari e de Inhaúma, por outro lado, são citadas como local de embarque e desembarque de torcidas.

Entre as determinações, está ainda a de que agências de inteligência das unidades policiais deveriam buscar dados para orientar o policiamento ostensivo "na prevenção/repreensão de crimes orquestrados por marginais camuflados de torcedores".

