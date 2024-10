A- A+

CONFRONTO Botafogo x Peñarol: torcedores serão escoltados para fora do Rio, diz Castro Mais de 200 pessoas detidas na confusão ocorrida no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, que teve ônibus e moto queimados

O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou, nesta quarta-feira (23), que os torcedores do Peñarol envolvidos numa confusão que teve ônibus e moto queimados no Recreio dos Bandeirante, na Zona Oeste do Rio, será escoltados para fora do Rio pela Polícia Militar. Segundo ele, mais de 200 pessoas foram detidas.

"O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos", disse ele.

De acordo com o governador, atuam no bairro equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) e do Batalhão de Policiamento em Estádio (Bepe).

"Futebol é um esporte de festa e união. Não vamos permitir que esses marginais venham atrapalhar o dia a dia da população com ações de selvageria e vandalismo. Cenas como estas não podem se repetir", afirmou Castro.

