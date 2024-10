A- A+

BOTAFOGO X PEÑAROL Associação de Moradores diz que avisou à PM sobre o risco de confusão com os torcedores do Peñarol Tema foi tratado em reunião na manhã desta quarta-feira do Conselho Comunitário de Segurança Pública do Recreio. ''Era previsível'', diz presidente da entidade

A presidente da Associação de Moradores do Recreio dos Bandeirantes, Simone Giacobbo Kopezynski, disse que o risco de tumultos com torcedores do Peñarol era previsível. Ela conta que soube na noite de segunda-feira (21) sobre um acordo da PM com o Consulado do Uruguai no Rio, para permitir que até 15 ônibus parassem na Praia do Pontal até os torcedores seguirem para o jogo.



la contou que tratou inclusive do assunto esta manhã, cerca de duas horas antes dos tumultos, durante uma reunião com o Conselho Comunitário de Segurança do bairro.

— O sentimento é de muita revolta. O bairro já teve problemas com os torcedores do Peñarol em setembro, quando jogaram com o Flamengo pela Libertadores. Eles ficaram hospedados em um camping (Praia da Macumba) e causaram tumultos. Agrediram moradores que estavam com a camisa do Flamengo e muitos mostraram a genitália para mulheres — disse Simone.

Simone disse que entrou em contato com a prefeitura, que ofereceu como alternativa que os ônibus se concentrassem em um terreno do antigo Parque dos Atletas, na Avenida Salvador Allende, nas proximidades do Riocentro.



Alguns ônibus seguiram para o local oferecido pelo município. mas outros coletivos seguiram até o Recreio com os torcedores que causaram o tumulto.

— Não houve reforço no policiamento. Sequer os agentes do Segurança Privada foram deslocados preventivamente. Não saíram de seus postos. É claro que sozinhos não resolveriam o problema. Mas é outro exemplo que demonstra que houve falhas na segurança

Procurado, o Consulado do Uruguai não se manifestou.

