Em quarta-feira (23) que começou com cenas lamentáveis protagonizadas pelos torcedores do Peñarol, no Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Botafogo deu um grande passo rumo à sua primeira final de Libertadores.

Em segundo tempo de almanaque, o Glorioso goleou os uruguaios, por 5x0, diante de 42.982 torcedores no Nilton Santos, e pode perder até por 4x0, na próxima quarta-feira (30), que garante um lugar na decisão continental. Savarino, duas vezes, Alexander Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus marcaram para o time brasileiro.

Confusão pré-jogo

Depois de se envolverem em confusão com torcedores do Flamengo, no mês passado, durante a disputa das quartas de final, os torcedores do Peñarol voltaram a badernar na capital fluminense. No início da tarde, mais de 250 uruguaios foram detidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Os torcedores cometeram uma série de atos de vandalismo, entre saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos. Um ônibus e uma moto chegaram a ser incendiados pelos 'hinchas' visitantes em confronto com os policiais.

Um dos donos do quiosque mais afetado pelo ataque dos uruguaios, na orla do Recreio, informou que teve um prejuízo de R$ 80 mil. Logo após o ocorrido, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor César Santos, declarou em entrevista ao RJTV que houve uma falha no planejamento para receber os torcedores do Peñarol na cidade.

Atraso para início da partida

Antes marcada para 21h30, a partida teve que começar 15 minutos mais tarde por conta de um pedido da direção do time uruguaio e atendido rapidamente pela Conmebol. A delegação teria enfrentado dificuldades para chegar ao Nilton Santos e só chegou ao estádio às 20h25, depois de ficar presa no trânsito. Além disso, uma pedra foi arremessada em direção ao ônibus aurinegro.

O jogo

Com a bola rolando, a insatisfação tomou conta dos torcedores botafoguenses presentes no Niltão. Principalmente com a arbitragem que aceitou durante todo o primeiro tempo a catimba protagonizada pelos jogadores do Peñarol.

Caindo na cera adversária, o Glorioso só proporcionou lances de perigo na reta final da primeira parte. Aumentando a intensidade e velocidade ofensiva, a equipe de Artur Jorge passou a assustar em finalizações de média distância. O destaque foi o chute de Luiz Henrique defendido por Aguerre, aos 45 minutos.

Rolo compressor

Focado apenas em jogar futebol, o Botafogo não demorou para colocar um pé na final do torneio sul-americano.

Em um intervalo de oito minutos, foram três gols marcados pelo Alvinegro. Primeiro, Savarino aproveitou grande passe de Luiz Henrique para tocar na saída do goleiro e fazer 1x0. Logo depois, Almada cobrou escanteio e Barboza aproveitou desvio de Igor Jesus para estufar as redes uruguaias.

Diante de um Peñarol desnorteado, a equipe carioca aproveitou para aumentar ainda mais a vantagem, aos 13. Desta vez, com contribuição de Aguerre. Vitinho cruzou da direita e Savarino bateu em cima do goleiro, que acabou aceitando a finalização do camisa 10.

Destaques da Seleção Brasileira na última Data Fifa, Luiz Henrique e Igor Jesus também deixaram suas marcas. Enquanto o camisa 7 deu belo tapa de cobertura sobre Aguerre para fazer o quarto, aos 28, o centroavante aproveitou rebote do goleiro para, de cabeça, fechar a tampa do caixão dos uruguaios

