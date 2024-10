A- A+

BOTAFOGO X PEÑAROL Secretário de Segurança diz que houve falha no planejamento para receber torcedores do Penãrol Mais de 250 pessoas detidas na confusão ocorrida no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, que teve ônibus e moto queimados

O secretário de Segurança do Rio de Janeiro disse, em entrevista ao RJTV, que houve falha no planejamento para receber os torcedores do Penãrol no município.



Mais de 250 uruguaios foram detidos depois de se envolverem em uma briga generalizada com a Polícia Militar (PM) que teve ônibus e moto queimados na orla do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

— A gente entende que falhou no planejamento. Todo planejamento, qual é a premissa? Vislumbrar o pior cenário. Qual é o pior cenário que eu posso ter dentro do que a gente enxerga? E aí eu vou dimensionar o número de policiais. Eu prefiro ter um número muito além e desmobilizar esse efetivo do que ter um número muito aquém e precisar mobilizar. Uma força de resposta, mesmo que ela seja rápida, tem outros fatores que nós não temos o controle e que pode fazer com que essa força não chegue a tempo — disse Victor Cesar Santos.

Indagado sobre a demora dos policiais para chegar ao local do incidente, o secretário destacou que a agilidade da corporação foi prejudicada pelo trânsito na região:

— O trânsito na Barra e Recreio, naquele momento, um dia de sol, ele é complicado. Então acaba dependendo dessa mobilidade urbana e a segurança pública não pode ficar à mercê disso. Se nós tivéssemos um planejamento melhor desenhado, a gente não dependeria desse reforço chegar. O patrulhamento de moto também chegou, mas a moto chegou ali com uma outra finalidade, que como tinha muita gente dispersa, a moto vai exatamente ter essa capacidade e a capilaridade de percorrer uma grande área — afirmou Victor Cesar Santos.

O secretário destacou que imagens transmitidas nas emissoras de TV e publicadas nas redes sociais vão ajudar a indicar os criminosos com as piores condutas. Santos ainda pontuou que a ideia "é ser o mais rigoroso possível para que isso não aconteça mais".

— Agora é o trabalho de Polícia Judiciária. Existem muitas imagens produzidas pelas TVs, por cidadãos que postaram na rede social e vão ajudar a identificar aqueles que tiveram uma conduta pior. Por exemplo, teve criminoso fantasiado de torcedor que tacou fogo em moto, que depredou veículos. Isso é muito grave. Sem contar a possibilidade de conseguir enquadrar todos os 200, ou a maior parte deles, em uma organização criminosa. Mas isso é um trabalho feito pela Polícia Civil. A ideia é ser o mais rigoroso possível para que isso não aconteça mais — pontua Victor Cesar Santos.

Mais cedo, o governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que os torcedores do Peñarol envolvidos no episódio serão escoltados para fora da capital fluminense pela Polícia Militar.



Casto informou que mais de 250 pessoas foram detidas. "O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos", ressaltou ele.

