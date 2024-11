PMPE dá início a curso de formação de novos oficiais

A- A+

A aula inaugural do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar de Pernambuco aconteceu no auditório da Justiça Federal de Pernambuco (JFPE), no bairro do Jiquiá, Zona Oeste do Recife. Centenas de pessoas prestigiaram o evento, na manhã desta segunda-feira (25).

No total, 157 cadetes compõem a primeira de três turmas do curso, que tem duração de um ano. São 124 homens e 33 mulheres que vão estudar na Academia de Polícia Militar do Paudalho, Mata Norte do Estado.

Os próximos dois grupos devem ser formados em 2025, ano em que a corporação completa 200 anos. Eles devem assumir o posto de 2º tenente da PMPE.

Com 52 disciplinas, o curso tem o objetivo de proporcionar aos aspirantes uma formação abrangente. Em 1.886 horas-aulas, os alunos vão estudar 52 disciplinas. Os estudos incluem gestão de pessoas, comando de liderança, gerenciamento de crises, planejamento operacional, tirou policial, entre outros.

A governadora Raquel Lyra, que estava no evento com a vice, Priscila Krause (Cidadania) e lideranças da segurança do Estado, explicou que os cadetes fazem parte do "recompletamento do efetivo de segurança de Pernambuco". É a primeira formação de oficiais desde que ela assumiu o Executivo Estadual.

“A gente fez um concurso para mais de 7 mil novos profissionais de segurança pública. Tudo isso para que possamos garantir que Pernambuco seja um Estado muito mais seguro, através do programa Juntos Pela Segurança. Garantimos um investimento na ordem de R$ 2,3 bi para que pudéssemos comprar equipamentos, como viaturas, coletes à prova de bala, armamento, reforma dos equipamentos públicos, itens de inteligência para a policial e de Polícia Científica, para que tenhamos um trabalho mais assertivo”, explicou Lyra.

O comandante geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres, descreveu a abertura de turma como um momento histórico para a corporação.

“Esse primeiro momento é de um trabalho mais interno. Ao longo do processo formativo, eles terão estágios e competências pedagógicas serão desenvolvidas. Com certeza, ao final dos 12 meses, eles estarão prontos para liderar nossa tropa. O local de atuação deles faz parte de um planejamento operacional, mas de uma coisa eles já sabem: o policial militar opera no Estado todo”, disse o coronel, explicando as fases pelas quais os aspirantes terão de passar até a formatura.

Natural de Petrolina, no Sertão do Estado, a aluna Larissa Feitosa, de 28 anos, estava animada com o início das aulas.

“Estou super animada e ansiosa com tudo que vem pela frente. Quero desempenhar com excelência a função de ser uma oficial da PMPE e servir a sociedade com êxito e, assim, cuidar da segurança das famílias. Será um ano bem intenso e cansativo, mas eu tenho certeza de que todos nós sairemos sendo os melhores oficiais que a corporação já teve”, comenta ela.

