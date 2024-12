A- A+

Segurança Polícia Civil desarticula criminosos especializados em roubos a bancos; três suspeitos morreram A ação foi coordenada pela Divisão Especializada em Combate ao Crime Organizado (DEICOR), com o apoio do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil de Pernambuco

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco, realizou uma operação na manhã desta quarta-feira (11), em Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR) para prender integrantes de uma organização criminosa especializada em roubos a bancos, conhecida como "novo cangaço". Durante a ação, três suspeitos morreram, enquanto dois policiais civis ficaram feridos, mas sem risco de morte.

Parte do grupo criminoso fugiu para uma área de mata densa, e as buscas continuam, contando com o suporte de uma aeronave. Na operação, foram apreendidos fuzis, drogas, munições e outros materiais utilizados nas atividades criminosas.

A ação foi coordenada pela Divisão Especializada em Combate ao Crime Organizado (DEICOR), com o apoio do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil de Pernambuco.

