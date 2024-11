A- A+

Zona Norte Polícia Civil investiga desvio de rio e construções irregulares em área de Mata Atlântica no Recife Desvio do Rio Riacho da Mina ocorria no quilômetro 7,7 da Estrada da Mumbeca, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga o desvio do curso natural de um rio, além de construções irregulares em uma área de Mata Atlântica na cidade do Recife.

A Operação Diversitas, divulgada nesta terça-feira (19), constatou a supressão de vegetação nativa, além de obras sem licenciamento em uma área desmatada.

Segundo a corporação, as investigações começaram a pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que recebeu denúncia da unidade de conservação APA Aldeia-Beberibe.

A denúncia aponta que, no quilômetro 7,7 da Estrada da Mumbeca, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife, entre um haras e um sítio, estava ocorrendo o desvio do Rio Riacho da Mina, ligado ao Rio Paratibe.

De acordo com a Polícia Civil, com base em fotos e vídeos que comprovavam as atividades ilegais, a operação foi deflagrada no último dia 12 de novembro.

A ação policial contou com a atuação de policiais civis e militares, além da Brigada Ambiental, Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e agentes da Prefeitura do Recife.

Na área, foram constatadas a presença de trabalhadores em construções de uma piscina e de muros de arrumo.

Operação foi deflagrada no último dia 12 de novembro | Foto: PCPE/Divulgação

Ao todo, oito homens e uma mulher foram encaminhados à Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma), no Recife, para prestar depoimento.



