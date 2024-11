Após sinistros com ciclistas, CTTU capacita motoristas de ônibus do Recife sobre segurança viária

A- A+

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) começou, nesta terça-feira (19), uma capacitação para motoristas de transporte público do Recife sobre segurança viária dos ciclistas.

A ação chega após recentes casos de sinistros de trânsito envolvendo condutores de bicicleta e ônibus na capital pernambucana, que resultaram, apenas em setembro, duas mortes no mesmo dia, nos bairros de Beberibe e Parnamirim, Zona Norte da cidade.

Ao todo, de acordo com a CTTU, 60 motoristas passam pela capacitação. As aulas acontecem no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, durante esta terça. A ação tem parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS).

Somente neste ano, já foram registrados seis mortes de ciclistas em sinistros de trânsito no Recife. Três delas envolveram ônibus.



Os números são alarmantes principalmente tendo em vista a divulgação do Relatório Preliminar de Segurança Viária da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), que mostrou que, em 2023, a capital pernambucana teve mais mortes de condutores de bicicleta (10) do que de motoristas de veículos a quatro rodas (4).

Ciclista no trânsito do Recife. - Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

Aulas e regras

Durante a formação, os condutores recebem aula sobre o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com foco no respeito aos ciclistas. Dentre as orientações prestadas, estão não andar nem parar sobre as ciclofaixas, respeitar a velocidade regulamentada, além de garantir o espaço mínimo de 1,5 m de distância do ciclista.

“O Código de Trânsito Brasileiro é claro quando diz que os veículos maiores devem proteger os menores. Reunimos esses condutores para conscientizar sobre essa responsabilidade com os ciclistas, que é um público que já se consolidou na cidade e merece transitar com segurança”, explicou a presidente da CTTU, Taciana Ferreira.

Durante a formação, está prevista uma parte prática, quando os motoristas de ônibus subirão em uma bicicleta fixa em um ponto. O objetivo é colocar esses motoristas nas condições de um condutor de bicicleta para gerar empatia sobre aquela situação.



Confira, abaixo, as principais regras que devem ser seguidas por motoristas de ônibus:

Manter, no mínimo, 1,5 metro de distância – é o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro para que o ciclista possa se movimentar sem o risco de colidir com os veículos motorizados;

Não exceder o limite máximo de velocidade na via – o excesso de velocidade coloca todas as pessoas em risco, mas, no caso de pedestres e ciclistas (usuários mais frágeis), o perigo é maior;

Não estacionar, não parar e, principalmente, não trafegar nas áreas restritas à bicicleta – não importa se a via tem trânsito ou se não tem ciclistas naquele momento, é fundamental que as rotas cicláveis sejam áreas seguras para esse meio de transporte e desrespeitar esses equipamentos coloca vidas em risco.

De acordo com a CTTU, entre 2014 a 2024, a malha cicloviária da capital passou de 24 km para 195,5 km, um incremento de 716%. Os projetos priorizam o atendimento aos bairros que abrigam polos com maior interesse público, como parques, praças, mercados públicos e terminais de ônibus, criando pontos de conectividade entre esses equipamentos.

