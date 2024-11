A- A+

GREVE Nova greve dos ônibus do Grande Recife pode ser decratada, afirmam rodoviários De acordo com trabalhadores, empresas como Consórcio Recife e a Mobibrasil estariam descumprindo com Convenção Coletiva de Trabalho

Rodoviários podem decretar uma nova greve dos ônibus no Grande Recife. O motivo é a insatisfação dos trabalhadores com algumas permissionárias, como o Consórcio Recife e a Mobibrasil, que não estariam cumprindo a Convenção Coletiva de Trabalho, acordo realizado por intermédio da Justiça do Trabalho que encerrou a última paralisação, em agosto deste ano.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, chegaram denúncias de diversos trabalhadores que empresas permissionárias não estariam cumprindo com acordos já estabelecidos, como a entrega do espelho de ponto, que é um meio de controle da jornada do trabalhador.



A categoria também afirma que as permissionárias não teria apontado o tempo percorrido pelo trabalhador entre garagem e terminal, que também é um direito dos motoristas.

As denúncias se referem às empresas Mobibrasil e Consórcio Recife, onde houve assembleias dos trabalhadores com o sindicato, a última delas na madrugada desta terça-feira (19).

Em contato com a reportagem, o sindicato também afirmou que queixas do tipo chegaram de trabalhadores de outras empresas da Região Metropolitana do Recife (RMR), e, por isso, uma paralisação não é descartada.

"Vamos chamar atenção do Governo para que essas medidas acordadas na Justiça sejam cumpridas, porque são direitos do trabalhador conquistados na última greve. Se isso persistir, e dependendo do que ouvirmos de outros trabalhadores das demais empresas, podemos fazer uma nova greve", explicou o secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, Josival Costa.

Nos próximos dias, o sindicato deve passar em assembleia por outras empresas da região para ouvir os trabalhadores. A categoria também deve judicializar a questão ainda nesta terça, com o objetivo de pressionar o poder público e chamar atenção para a demanda.



A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Urbana-PE, que gere as empresas de ônibus do Grande Recife, em busca de um posicionamento oficial. Até a última atualização da matéria, no entanto, não houve retorno. O canal segue aberto.

Relembre a última greve

A última greve dos rodoviários foi de 12 a 14 de agosto e afetou cerca de 1,5 milhão de passageiros no Recife e Região Metropolitana. A paralisação causou diversos transtornos para a população, que teve que conviver com longas filas nos terminais em busca de um ônibus para se deslocarem.

À época, por intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), categoria e Urbana-PE chegaram a um acordo pelo fim da paralisação com a aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho.

Ficou definido um aumento de 4,2% no salários, que representa um reajuste acima da inflação de 0,5%. O piso saiu de R$ 3.061 para R$ 3.189,80. O tíquete alimentação teve ajuste de R$ 366 para R$ 400. O bônus por dupla função no caso do motorista que cobra passagem ficou em R$ 180 e pago como abono salarial.

