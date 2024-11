A- A+

INSTRUMENTAL Orquestra Sinfônica do Recife encerra agenda de novembro com concertos gratuitos no Santa Isabel Apresentações, sob regência do maestro José Renato Accioly, acontecem nesta quarta (20) e quinta (21) no Teatro de Santa Isabel

Sob a regência do maestro José Renato Accioly, a Orquestra Sinfônica do Recife encerra a agenda de concertos de novembro com apresentações nesta quarta (20) e quinta (21), no Teatro de Santa Isabel, com início às 20h.



Gratuitos, com ingressos disponibilizados pela internet neste link, e também presencialmente, os concertos, com início às 20h, vão contar com participações dos solistas Anita Carvalho e Diel Rodrigues, em repertório que passa pelas tradições de matriz africana e também pela música erudita no Recife.





Leia também • Nailson Vieira prepara lançamento de música nova no Coquetel Molotov





Oferecidos pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, a Sinfônica do Recife também fará um tributo a Giacomo Puccini, compositor italiano do Século XIX, autor de óperas executadas mundo afora - a exemplo de "Madama Butterfly", "La Bohème" e "Edgar".





Serviço

Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: Quarta (20) e Quinta (21), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antonio

Acesso gratuito - com ingressos neste link ou presencialmente, uma hora antes de cada apresentação

Informações: @orquestrasinfonicadorecife

Veja também

SAMBA Recife recebe festival de samba no Parque Santana, com Gerlane Lops entre as atrações