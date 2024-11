A- A+

SAMBA Recife recebe festival de samba no Parque Santana, com Gerlane Lops entre as atrações 1º Festival de Samba do Recife será realizado neste sábado (23), com acesso gratuito

Tantãs, pandeiros e tamborins vão ditar o som que vai rolar no Parque Santana, Zona Norte da cidade, no próximo sábado (23), com o 1º Festival de Samba do Recife.



Na programação, 'bambas' da cenal local como Gerlane Lops e as Sambadeiras "ocupam" o Parque, que também terá apresentações da Orquestra Recife de Bambas, com Helena Cristina, Martins, Nega do Babado, Dinah Santos. Escola de samba Gigante do Samba e DJ 440 também sobem ao palco.









Realizado pela Prefeitura do Recife e organizado pela Secretaria de Turismo e Lazer, de acordo com o secretário da pasta Antonio Coelho, o festival é uma "oportunidade de utilizar espaços públicos em ações que agreguem valor à cidade e ao recifense".

"Além disso, é um movimento oportuno para fomentar e fortalecer a economia local, promovendo, ao mesmo tempo, o turismo e a valorização da nossa cultura.



O Parque Santana, um dos espaços mais bonitos que a cidade tem, será o palco desse grande encontro, oferecendo uma experiência singular e especial para quem aprecia a energia vibrante do samba”, complementa o secretário.

FEIRA E GASTRONOMIA

Além do samba, o festival também leva para o Parque a Feira Criativa Crabolando, com artesanato local de marcas variadas e segmentos de empreendedores locais.



Ainda integram o evento, opções gastronômicas com sabores típicos da culinária local.

PROGRAMAÇÃO

Com início a partir das 16h, ficará a cargo do DJ 440 abrir o festival, que terá em seguida a bateria de mulheres de Olinda, com as Sambadeiras.

Orquestra Recife de Bambas, Gerlane Lops e a Gigante do Samba completam a line-up do 1º Festival de Samba do Recife.



Acompanhe os horários:

16h - DJ 440

17h - Sambadeiras

18h - Orquestra Recife de Bambas, com Helena Cristina, Martins, Nega do Babado, Dinah Santos

19h30 - DJ 440

20h - Gerlane Lops

21h - Escola de samba Gigante do Samba

Serviço

1º Festival de Samba do Recife

Quando: Sábado (23), a partir das 16h

Onde: Parque Santana - Zona Norte de Recife

Acesso gratuito

