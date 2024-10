Taiguara Borges regrava, em ritmo de samba, canção de Joyce Alane

A- A+

"Plano de Fundo", composição da recifense Joyce Alane, ganha nova rouagem na voz de Taiguara Borges, com lançamento nesta quarta-feira (30) nas plataformas digitais e no dia seguinte, no canal no YouTube do sambista pernambucano com clipe do trabalho.



Com arranjos do samba, a nova versão vai marcar também mais uma edição do projeto "Som da Laje" - idealizado por Taiguara que transformou o sue teto no Alto José Bonifácio, Zona Norte da cidade, em um espaço voltado para a música.

“Quando ouvi 'Plano de Fundo' pela primeira vez, senti uma forma única de falar sobre o amor. A letra, a melodia e a poesia me tocaram profundamente. Dividir essa canção com Joyce é uma honra e uma virada de chave para a música pernambucana”, afirma o artista.

Joyce Alane descreve a canção como um verdadeiro mix de sentimentos. Para ela, a colaboração com Taiguara acrescenta uma nova profundidade à composicão.







“Essa música é muito especial para mim e, desde o momento em que a escrevi, imaginei-a dessa forma. É dolorosa, mas deliciosa; é um pouco triste, mas te faz dançar. Existem letras que, quando nascem, já encontram seu caminho, e foi isso que aconteceu com 'Plano de Fundo', ao encontrar Taiguara para somar da melhor forma possível!”, explica a cantora e compositora.

Som da Laje

Criado em 2019, o projeto "Som da Laje" recebe artistas para gravações de videoclipes, e já soma duas edições - disponíveis nas plataformas digitais.



Na primeira edição, foram apresentadas músicas autorais de Taiguara, com participação do músico Rodrigo Leite, compositor de sucessos como “Clareou” e “Pé na Areia”.



Já na segunda edição, o sambista pernambucano recebeu nomes como Nene Brown, Miudinho e Mainho.

Serviço

Lançamento de nova versão de "Plano de Fundo", por Taiguara Borges

Quando: Quarta-feira (30), nas plataformas digitais com clipe oficial na quinta-feira (31), no YouTube do artista



