MOBILIDADE Com 48% das mortes no trânsito do Recife em 2023, motociclistas têm ação sobre boas práticas Ação acontece em respeito ao Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito

Com alta no número de mortes, motociclistas, principais vítimas fatais de sinistros de trânsito do Recife, foram abordados em blitz na manhã desta segunda-feira (18) em uma ação de conscientização ao Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito.

A ação foi promovida pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), com participação da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS).



A medida, que aconteceu na Avenida Engenheiro José Estelita, no bairro de Joana Bezerra, Centro da capital, contou com uma operação de fiscalização. Além disso, agentes distribuíram panfletos com informações sobre boas práticas no trânsito.

"A gente traz uma abordagem para os motociclistas principalmente para que eles entendem que são as principais vítimas de sinistros de trânsito no Recife. Os mais vitimados são aqueles entre 20 e 39 anos, e 80% do total das vítimas é do sexo masculino. Essa abordagem traz um contexto de reflexão, para que os condutores adotem boas práticas, como redução da velocidade, que foi indicada pela Organização Mundial da Saúde como principal fator de risco para motociclistas", explicou o gerente-geral da CTTU, Nilton Prazeres.

Em 2023, 48% das mortes registradas em sinistros de trânsito no Recife foram de motociclistas. Com relação ao ano anterior, houve um aumento de 26% na incidência, fator que gera grande preocupação para os órgãos de segurança pública e que deve ser debatido e amplamente discutido para ser solucionado.



Em números, ano passado, foram 69 motociclistas mortos de um total de 144 sinistros de trânsito com vítima fatal, quando, em 2022, esse número havia sido 39 de um total de 105 mortes.

"A gente traz essa mensagem para lembrar as pessoas que perderam a vida e também chamar atenção da sociedade sobre os riscos que existem nas transgressões de trânsito, principalmente o excesso de velocidade. Casos assim causam lesões graves, que pressionam o sistema de saúde. Segurança viária é uma questão de saúde público", afirmou o coordenador executivo da Iniciativa Bloomberg, Gustavo Sales.

Um dos motociclistas abordados pela blitz nesta manhã foi o encarregado industrial Manoel Oliveira, 32 anos. Ele recebeu uma descrição da medida por um agente da CTTU, além de um panfleto com informações importantes sobre a segurança no trânsito. À Folha de Pernambuco, ele explicou que a ação é muito importante para diminuição de sinistros no Recife

"É importante porque a gente vê o número de casos aumentando a cada ano. Tem que conscientizar os condutores, que deviam sair da autoescola já sabendo e acatando as normas do trânsito. Eu mesmo tomo cuidado com o limite de velocidade das vias e saio sempre de capacete, que é muito importante", afirmou.

Relatório Preliminar de Segurança

Na ação, também foi divulgado o Relatório Preliminar de Segurança referente ao ano de 2023. Além dos dados alarmantes sobre os motociclistas, os números mostram também um alto índice de sinistros de trânsito fatais na capital pernambucana, com 144 mortes registradas.

Ao todo, 40% dos casos envolveram pedestres (57), 7% ciclistas (10), 4% carros (6) e 1% outros tipos de mortes por sinistros. De acordo com a CTTU, o trabalho que vem sendo feito para diminuir esses números é a realização de campanhas de conscientização, além de operações de fiscalização em toda a cidade.

"Fazemos operações junto a outros órgãos para fiscalizar e cobrar que o condutor tenha o respeito e conviva harmoniosamente do trânsito. O código estabelece uma hierarquia, onde o maior tem que cuidar do menor. O pedestre é o mais vulnerável, depois vem o ciclista, o motociclista e o motorista. O bom convívio é importante para que possamos viver em paz e salvando vidas, que é o nosso objetivo", explicou o gerente-geral da CTTU.

