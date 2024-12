Polícia de Nova York divulga mais duas fotos de suposto assassino de CEO da UnitedHealthcare

A- A+

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) divulgou neste domingo (8), duas novas fotos do suposto assassino do CEO da seguradora de saúde UnitedHealthcare, Brian Thompson.

O crime foi praticado na última quarta-feira (4), em Manhattan, e tudo indica que tenha sido premeditado. Em publicação nas redes sociais, a polícia afirmou que os esforços para capturar o autor do crime seguem e pediu a colaboração dos cidadãos, com uma recompensa de US$ 10 mil oferecida a quem fornecer informações que levem à prisão ou condenação.



Nas imagens, o atirador aparece utilizando capuz e máscara, dentro de um carro e na sequência já do lado de fora. Antes disso, uma única foto dele sem máscara havia sido divulgada, quando ele estava em um albergue.

Veja a publicação:



A polícia trabalha com a hipótese de que ele deixou Nova York de ônibus, depois de ser visto indo para um terminal de ônibus que oferece viagens para cidades como Filadélfia, Boston e Washington.



Até o momento, a identidade do assassino não foi descoberta. Também não se sabe a motivação para o crime, mas as balas estavam rabiscadas com palavras associadas à negativa de tratamentos de saúde, como "atrasar, negar, defender".



Os investigadores agora também acreditam que o suspeito possa ter viajado para Nova York no mês passado em um ônibus que partiu de Atlanta, segundo informações de um policial.



Policiais e agentes federais têm coletado informações da empresa de transporte rodoviário Greyhound na tentativa de identificar o suspeito e estão trabalhando para determinar se ele comprou a passagem para Nova York no final de novembro, disse o policial à agência Associated Press.





Os investigadores também estavam tentando obter informações adicionais de um celular recuperado de uma praça pela qual o atirador fugiu.



Uma dica de que o atirador pode ter ficado em um albergue levou a polícia na quinta-feira, 5, de manhã a pelo menos dois desses estabelecimentos no Upper West Side de Manhattan, de acordo com um dos policiais envolvidos na investigação.



As fotos tornadas públicas na quinta-feira foram tiradas no lobby do hostel HI New York City. "Estamos cooperando plenamente com o NYPD e, como esta é uma investigação ativa, não podemos comentar no momento", disse a porta-voz do albergue, Danielle Brumfitt, em um comunicado enviado por e-mail.



O crime

O CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, foi morto em uma emboscada ao amanhecer na quarta-feira (4), enquanto caminhava de seu hotel em Midtown para a conferência anual de investidores da empresa do outro lado da rua, perto de pontos turísticos como o Radio City Music Hall e o Rockefeller Center.



Thompson, pai de dois filhos que morava em um subúrbio de Minneapolis, estava na UnitedHealthcare desde 2004 e servia como CEO havia mais de três anos.



Sua mulher, Paulette, afirmou à NBC News na quarta-feira que ele lhe disse "que havia algumas pessoas que o haviam ameaçado". Ela não tinha detalhes, mas sugeriu que as ameaças podem ter envolvido questões com cobertura de seguro.



A empresa mãe da seguradora, UnitedHealth Group Inc., estava realizando sua reunião anual em Nova York para atualizar os investidores sobre sua direção e expectativas para o próximo ano A empresa encerrou a conferência após a morte de Thompson.



A UnitedHealthcare fornece cobertura para mais de 49 milhões de americanos e teve receita de mais de US$ 281 bilhões no ano passado. É a maior provedora de planos do Medicare Advantage nos EUA e gerencia a cobertura de seguro-saúde para empregadores e programas Medicaid financiados pelo estado e governo federal.



Em outubro, a UnitedHealthcare foi citada, junto com a Humana e a CVS, em um relatório do Senado detalhando como sua taxa de negação para autorizações prévias para alguns pacientes do Medicare Advantage aumentou nos últimos anos. Com informações da Associated Press.

