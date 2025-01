Polícia encontra estufas de maconha após mulher denunciar marido por agressão em Gravatá

A- A+

Policiais militares da 5ª Companhia Independente (CIPM) debelaram um cultivo de maconha em estufas e uma fábrica de haxixe após uma mulher denunciar o marido por agressão. O caso aconteceu no domingo (19), na cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, os agentes chegaram ao local, na comunidade Volta do Rio, com o chamado para intervir em uma situação de violência doméstica.

No local, a mulher contou que o marido mantinha a estufa e também traficava drogas em Gravatá e cidades vizinhas.

Os policiais então encontraram duas estufas, 150 pés de maconha e 5,5 quilos da droga já pronta para o consumo.

O homem fugiu para a cidade de Primavera, também no Agreste, para onde levou a filha do casal, sem o consentimento da denunciante.

"No momento da prisão, ele portava um revólver calibre .38 com quatro munições, além de uma outra munição, calibre .762", afirmou a PM, ao citar a prisão do homem.

O suspeito e todo o material apreendido pela Polícia Militar na ocorrência foram levados à Delegacia de Polícia de Gravatá, onde a Polícia Civil ficou responsável por tomar as medidas legais cabíveis ao caso.

