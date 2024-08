Polícia Militar encontra uma tonelada de maconha escondida em escola municipal no Rio de Janeiro

A- A+

A Polícia Militar, com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), apreendeu na tarde deste domingo uma tonelada de maconha, equivalente a 250 tabletes, em uma escola na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, Na Zona Norte do Rio. A ação acontece no oitavo dia de operação para demolição de construções irregulares no conjunto de comunidades do Parque União, que faz divida com a localidade.

Os entorpecentes, segundo os agentes, estavam escondidos dentro de dutos de ar em uma área externa da unidade escolar e foram localizadas pelos animais farejadores. A ocorrência foi encaminhada para à 21ªDP (Bonsucesso) que investiga o caso. Durante a ação, nenhum suspeito foi preso.

A Secretaria de Ordem Pública (Seop), com apoio da Polícia Civil e Polícia Militar, estiveram com equipes no conjunto de construções irregulares no condomínio com mais de 40 imóveis na comunidade Parque União, na mesma região.



Segundo balanço da prefeitura, as equipes finalizaram a demolição do pavimento de um dos prédios, o que permite a entrada das máquinas, restando apenas a desocupação dos prédios vizinhos para o imitado trabalho com a retroescavadeira.

Até o momento já foram descaracterizados 32 prédios, com mais de 162 unidades (apartamentos). A demolição das construções irregulares seguirá nos próximos dias. No sábado, uma equipe da Secretaria de Habitação esteve na comunidade e cadastrou cerca de 40 unidades.

A Seop informou em nota que nos próximos dias "será feita a análise dos cadastros feitos, verificando quais se enquadram no direito de receber o Auxilio Habitacional Temporário, sendo considerada inicialmente a lista da Associação de Moradores" incluída no primeiro dia de atuação da pasta na comunidade.

