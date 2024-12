Polícia prende foragido da Penitenciária de Petrolina jogando futebol em quadra de Araripina

A- A+

Na noite da segunda-feira (23), equipes das Polícias Civil e Militar do Estado prenderam um homem, que estava foragido da Penitenciária de Petrolina, durante uma partida de futebol que acontecia em uma quadra poliesportiva em Ponta da Serra, na Zona Rural de Araripina, no Sertão do Araripe.

Homem que estava foragido é preso jogando futebol

O homem, identificado como Romário Gomes, não teve a idade informada e estava jogando futebol. De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Romário possuia um mandado de prisão por duplo homicídio em aberto e teve a prisão em flagrante decretada.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) a companheira de Romário, uma mulher de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, também foi presa em flagrante; por falsificação ideológica e porte ilegal de arma.

Ainda segundo a Polícia Militar, a mulher informou, no ato da prisão, que na residência deles havia uma espingarda calibre 12 com munições. O efetivo foi até o local e apreendeu o restante do material. O casal foi levado à delegacia de Araripina, para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça.

Veja também

Vaticano Papa celebra o Natal e inicia o Jubileu 2025, 'Ano Santo' em Roma