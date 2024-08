Carro roubado é recuperado após motorista notar que veículo tinha placas iguais ao seu

A- A+

Um carro roubado foi recuperado em ação conjunta da Polícia Civil de Pernambuco com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) após uma motorista ver que esse veículo tinha as placas iguais ao seu. O caso aconteceu nessa quinta-feira (29).

Segundo a PRF, a mulher que teve o carro clonado avistou o outro veículo com as mesmas placas na BR-101, no bairro de Jardim Paulista, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ela já havia denunciado a clonagem, há 10 dias, ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri).

Policiais fizeram buscas e conseguiram interceptar o veículo clonado na altura do quilômetro 61 da BR-101, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

"Em consulta, a equipe constatou que as placas eram clonadas e o carro possuía um registro de roubo desde o dia 21 de junho deste ano em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife", explicou comunicado da PRF.

Aos policiais, o motorista do carro roubado e clonado alegou que havia pego o veículo emprestado com um amigo e que não sabia da irregularidade.

Por fim, ele foi encaminhado ao Depatri e poderá responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Veja também

TRANSPORTE PÚBLICO Mais 11 linhas operadas pela Vera Cruz serão transferidas para novas empresas