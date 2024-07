Policiais da Força Nacional são atacados por criminosos em Vigário Geral

A- A+

Uma equipe da Força Nacional foi atacada a tiros na noite desta segunda-feira, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio.



Os policiais passavam pela comunidade quando foram atacados. No confronto, um policial foi baleado na cabeça e outro atingido por estilhaços de vidro.



Os agentes pediram apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que socorreu os policiais. Os dois foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos agentes.

Segundo as primeiras informações, a Força Nacional teria entrado por engano na comunidade dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Estações de trem fechadas

Segundo a Supervia, devido ao tiroteio na região, as estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral estão fechadas para embarque e desembarque. A circulação do ramal Saracuruna está sendo feita entre as estações Central do Brasil <-> Penha e Duque de Caxias.

