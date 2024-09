Polônia enterra restos de centenas de pessoas executadas pelo nazismo; Veja imagens

A- A+

A Polônia enterrou nesta segunda-feira (2) restos de centenas de pessoas executadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial que haviam sido encontrados recentemente no chamado Vale da Morte, no norte do país.

Os restos começaram a ser descobertos em 2021 pelo Instituto da Memória Nacional (IPN), cuja missão é investigar os crimes cometidos pelos nazistas e pelas autoridades comunistas.

Cem pessoas, incluindo o presidente do IPN, participaram dos funerais, celebrados em uma basílica em Chojnice, onde se encontra o Vale da Morte.

Os caixões de madeira, decorados com fitas vermelhas e brancas, como a bandeira polaca, foram então transportados para um cemitério da região, onde estão enterradas vítimas dos crimes do nazismo.

Seis milhões de poloneses, metade dos quais eram judeus, foram assassinados durante a ocupação da Polônia pela Alemanha nazista, entre 1939 e 1945.

"Descobrimos cinco valas comuns, de onde extraímos os restos de mais de 700 pessoas", disse à AFP um dirigente do IPN, Andrzej Pozorski.

O organismo fará o possível para "identificar as pessoas", nos casos em que seja tecnicamente viável, acrescentou.

Os investigadores descobriram esqueletos de pessoas mortas em 1939 e restos carbonizados de vítimas assassinadas em 1945, precisou o arqueólogo Dawid Kobialka.

