População de Pernambuco cresce e passa de 9,5 milhões de habitantes, diz IBGE

A população de Pernambuco é estimada em 9.539.029 habitantes, segundo novos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (29).

A estimativa considera a contagem da população até 1º de julho de 2024, segundo portaria do IBGE publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União.

O total de habitantes de Pernambuco aumentou 5,3% em relação aos dados ajustados do Censo 2022, divulgados em outubro de 2023, quando o IBGE apontou uma população de 9.058.931 pessoas no Estado.

Pernambuco permanece na 7ª colocação nacional, atrás de São Paulo (45.973.194), Minas Gerais (21.322.691), Rio de Janeiro (17.219.679), Bahia (14.850.513), Paraná (11.824.665) e Rio Grande do Sul (11.229.915).

O Estado ocupa a segunda colocação na região Nordeste, atrás apenas da Bahia e à frente do Ceará (8º no País, com 9.233.656), Maranhão (12º, 7.010.930), Paraíba (14º, 4.145.040), Rio Grande do Norte (17º, 3.446.071), Piauí (18º, 3.375.646), Alagoas (19º, 3.220.104) e Sergipe (22º, 2.291.077).

Os três estados menos populosos do País segue sem alcançar a marca de 1 milhão de habitantes: Acre (880.631), Amapá (802.837) e Roraima (716.793).

O Brasil tem ao todo 212.583.750 habitantes. A projeção representa 4,68% mais habitantes do que o mostrado no Censo de 2022.

População do Estado começará a cair em 2038

Na semana passada, o IBGE divulgou resultados do levantamento Projeções de População 2024. No estudo, o órgão indicou que a população de Pernambuco vai começar a diminuir a partir de 2038, antes da população brasileira, que só passa a decrescer de 2042 em diante.

Entre 2038 e 2070, o número de habitantes no Estado declinará de 9.715.428 para 8.619.955.

Recife e municípios

A população do Recife chegou a 1.587.707 habitantes, segundo o IBGE. Em 2022, no Censo, era de 1.488.920 pessoas — ou seja, o total subiu 6,6%.

Após a capital pernambucana, aparecem Jaboatão dos Guararapes (683.285 habitantes), Petrolina (414.083), Caruaru (402.290), Olinda (365.402) e Paulista (362.960).

Terceira e quarta cidades mais populosas de Pernambuco, respectivamente, Petrolina e Caruaru passaram pela primeira vez da marca dos 400 mil habitantes.



O município menos populoso do Estado segue sendo Itacuruba, no Sertão, com 4.490 habitantes. Fernando de Noronha tem uma população menor, de 3.316, mas o arquipélago é um distrito estadual e não município.



Confira os números de todas as cidades:



