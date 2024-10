Por que algumas pessoas têm roupas empilhadas na cadeira? Psicóloga responde

A- A+

É comum que as pessoas, ao chegarem em casa, depois de um longo dia de trabalho, estudo ou simplesmente após passar um tempo com a família ou amigos, troquem as roupas de sair por vestimentas mais confortáveis para ficar em casa.

Geralmente, essas roupas que são usadas durante o dia costumam ir para uma cadeira ou para a cama, em vez de serem organizadas no local correspondente às roupas sujas ou de volta ao armário.



Embora possa parecer uma atitude simples que não gera grandes complicações, especialistas indicam que ela pode revelar informações sobre o estado emocional e padrões de comportamento.

A psicologia oferece algumas explicações sobre por que roupas usadas se acumulam em uma cadeira e como esse ato cotidiano pode refletir aspectos da personalidade.

Por que algumas pessoas têm roupas empilhadas na cadeira?

Especialistas em hábitos comportamentais humanos explicam que o ato de 'guardar' roupas em uma cadeira ou cama pode representar:

Procrastinação

O acúmulo de roupas na cadeira pode ser um reflexo da procrastinação. Os psicólogos mencionam que adiar tarefas simples, como guardar roupas, pode indicar que a pessoa as percebe como sem importância ou chatas, optando por adiá-las.

Cansaço ou falta de energia

Não organizar a roupa suja pode ser um sinal de exaustão, física ou mentalmente. Depois de um dia de trabalho ou atividades, muitas pessoas sentem que organizar roupas é uma tarefa que exige mais energia do que elas têm no momento.

Dificuldade em tomar decisões

A roupa, como outros objetos do cotidiano, representa escolhas. Decidir o que vestir, o que manter e o que dar ou jogar fora pode gerar ansiedade em algumas pessoas. Empilhar roupas em uma cadeira pode ser uma forma de adiar essa decisão e evitar conflitos internos.

Expressão de emoções reprimidas

Especialistas afirmam que, em alguns casos, o acúmulo de objetos pode ser uma forma de expressar emoções como estresse, ansiedade ou tristeza. A roupa, sendo algo pessoal e próximo ao corpo, pode ser carregada de significado emocional. Mantê-lo em ordem pode ser uma forma inconsciente de manifestar esses sentimentos.

Hábito ou falta de organização

Às vezes, o acúmulo de roupas pode ser simplesmente um hábito adquirido ou uma falta de organização. Algumas pessoas podem ter dificuldade em estabelecer rotinas e manter a ordem em seu ambiente.

Veja também

LÍBANO Novo líder do Hezbollah promete seguir o 'plano de guerra' do seu antecessor