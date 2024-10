Não tem hora para dormir? Entenda por que ficar acordado até tarde faz mal à saúde, segundo a Univer

A- A+

Ficar acordado durante a noite pode afetar significativamente o bem-estar de quem adota essa rotina. Segundo a Universidade de Harvard, os hábitos noturnos de certas pessoas podem causar dificuldades na hora de descansar.

Um artigo de Harvard, localizada em Massachusetts, nos Estados Unidos, se aprofundou nesse tema, indicando que a forma como o cérebro assimila as informações muda dependendo da hora do dia. Durante a noite, as pessoas processam informações em condições diferentes das do dia, o que altera a qualidade do descanso e contribui para distúrbios do sono.

Os pesquisadores apontam que o “ciclo natural de descanso” favorece a atividade diurna e o descanso noturno, sugerindo que as interrupções neste padrão natural podem afetar o bem-estar mental.

A neurologista Elizabeth Klerman, pesquisadora da universidade, ressalta que manter o cérebro ativo tarde da noite é prejudicial e pode levar a consequências inesperadas para a saúde. Ela alerta que o cérebro “funciona de forma abaixo do ideal” à noite, uma condição que aumenta a probabilidade de pensamentos negativos ou comportamentos incomuns.

Além disso, é comprovado que a interrupção do ciclo do sono pode levar a consequências graves para a saúde física e mental. Estas descobertas sublinham a importância de respeitar os ritmos do sono para evitar problemas de saúde.

Para reduzir estes efeitos, os especialistas recomendam a implementação de certas mudanças no estilo de vida, como a manutenção de uma dieta equilibrada. Klerman enfatiza que os setores com trabalhadores noturnos deveriam estudar o impacto desses horários para avaliar seus efeitos na saúde.

Um alerta importante é que o consumo de café ou álcool e o uso do celular, principalmente próximo à hora de dormir, pode intensificar as dificuldades de sono, afetando a rotina de descanso e gerando um possível desequilíbrio no bem-estar geral.

Assim, a neurologista conclui que compreender e respeitar o ciclo natural de descanso é crucial para evitar consequências negativas, tanto na saúde mental como física, e sugere a implementação de medidas preventivas para promover um descanso noturno adequado.

Veja também

Bolívia Novo confronto entre policiais e manifestantes deixa 13 feridos na Bolívia