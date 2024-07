Por que os homens deixam a barba crescer? Estudo revela motivações surpreendentes

A- A+

Pesquisadores da universidade da Silésia, na Polônia, e da Universidade de Pádua, na Itália realizaram um estudo mostrando que ter barba pode estar correlacionado com certas motivações sociais de status, bem como um compromisso com o cuidado da família.

Os pelos faciais, desde muitos anos atrás, estão associados a força e virilidade.

As pessoas tendem a ver homens barbudos como mais saudáveis e melhores lutadores, possivelmente destacando motivações relacionadas à prevenção de doenças e autoproteção.

Segundo o novo estudo, eles também são considerados mais confiáveis e amigáveis, o que pode corresponder a interesses sociais afiliativos. Entretanto, homens barbudos também podem ser vistos como mais agressivos e dominantes, o que pode sugerir motivos de busca de status.

“Estudos conduzidos até agora mostraram que as pessoas atribuem características diferentes relacionadas a motivos sociais fundamentais a homens com diferentes tipos de pelos faciais”, escreve a equipe em seu estudo.

A equipe entrevistou 414 homens entre 18 e 40 anos de idade.

Os que participaram forneceram informações sobre seus pelos faciais e preencheram questionários que mediam quatro fatores: sua motivação para realçar os cabelos, motivos sociais fundamentais, estresse de papel de gênero e competição intrasexual (entre outros homens).

Os pesquisadores descobriram que os homens com pelos faciais eram mais propensos a valorizar relacionamentos de longo prazo e estavam mais interessados em cuidar de sua família do que aqueles com menos pelos faciais.

“Descobertas anteriores indicaram que observadores tendem a perceber homens barbudos como tendo mais habilidades parentais”, explica a equipe.

“Portanto, ter mais pelos faciais pode ser usado por homens para informar outras pessoas que seus motivos sociais mudam de foco no mercado de acasalamento para foco em relacionamentos românticos de longo prazo e família".

Curiosamente, homens que relataram mais competitividade não pareciam exibir mais pelos faciais. Ao mesmo tempo, o estresse do papel de gênero não era maior entre homens com mais pelos faciais.

Deixar a barba crescer, portanto, não é uma tentativa de compensar outras áreas relacionadas à masculinidade.

“A mistura de motivações afiliativas e competitivas que se correlacionam com o aumento dos pelos faciais sugere que os homens que são motivados pelo aumento dos pelos faciais também querem se apresentar como aliados e amigos valiosos e confiáveis”, concluem os autores.

Os pesquisadores, entretanto, afirmam que são necessários mais estudos e pesquisas na área.

Incluindo sobre a variedade de diferentes tipos de pelos faciais existentes e como os homens os modelam.

No entanto, o estudo é o primeiro a examinar as motivações para o aumento de pelos faciais em homens e fornece novos insights sobre o motivo pelo qual as barbas continuam na moda hoje em dia.

Veja também

educação Edital traz prazos e procedimentos para o Celpe-Bras 2024/2