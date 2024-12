A- A+

MUNDO Porto Rico sofre apagão geral às vésperas do Ano Novo Restabelecimento da energia pode demorar até dois dias

Um grande apagão mergulhou boa parte de Porto Rico na escuridão nesta terça-feira (31), a poucas horas do Ano Novo, e o restabelecimento da energia pode demorar até dois dias, informou a companhia elétrica.

O "apagão em toda a ilha" começou às 5h30 locais (6h de Brasília), detalhado nas redes sociais da Luma Energy, que gerencia a distribuição de energia nesse Estado Livre Associado dos Estados Unidos.

As investigações preliminares indicam que uma falha em um cabo costeiro foi causa de interrupção, que afetou um total de 1,5 milhão de clientes, embora a situação ainda esteja sob monitoramento.

José Pérez, diretor de assuntos externos da Luma Energy, disse à AFP que uma falha “causou um efeito dominador” que levou ao pagamento geral.

“Já começamos o restabelecimento para alguns clientes, mas todo o processo deve levar entre 24 e 48 horas”, acrescentou a empresa.

A Luma garantiu num boletim posterior que, inicialmente, o serviço foi restabelecido em algumas instalações críticas, incluindo um centro médico e um hospital na capital, San Juan.

Às 13h locais, 44.700 clientes já haviam sido reconectados na área metropolitana e na ilha de Culebra, o que representa 3% dos clientes afetados, segundo a operadora.

A interrupção de energia ocorre enquanto a ilha caribenha vive sua alta temporada de inverno e poucas horas das comemorações de Réveillon.

Na madrugada desta terça-feira, os prédios estavam às escuras, enquanto as interseções de tráfego ficaram sem semáforos, com apenas os faróis dos veículos iluminando as ruas.

Em uma publicação nas redes sociais, o governador de Porto Rico, Pedro Pierluisi, disse que as autoridades entraram em contato com a Luma Energy.

“Estamos exigindo respostas”, afirmou, acrescentando que o público deve ser informado sobre as medidas que estão sendo tomadas para restabelecer o serviço em toda a ilha.

Porto Rico, que está sob controle dos Estados Unidos desde 1898, enfrentou problemas constantes de infraestrutura, os quais foram agravados pelo devastador furacão Maria em 2017.

A rede elétrica porto-riquenha sofre com cortes frequentes desde que o arquipélago foi devastado por este ciclone de categoria 4.

