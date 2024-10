O motorista que dirigia o ônibus atingido por um poste na noite desta sexta-feira (4) relatou que foi pego de surpresa pelo acidente.

No trajeto da linha 630 Vasco da Gama/Derby, a Avenida Rui Barbosa, onde aconteceu a queda do poste, era só uma das ruas cortadas pelo veículo.

Segundo o condutor do transporte de passageiros, que não quis se identificar, era um momento de trânsito intenso quando o acidente aconteceu, e ele só ouviu o barulho do impacto que atingiu o veículo.

"Eu vinha trafegando aqui na na avenida, mais ou menos umas 17h30,17h40. É um momento de muito trânsito, é intenso. Vinha trafegando na direita com o carro em baixa velocidade, por conta do engarrafamento, e quando estava passando por esse poste aí só escutei a zoada, o estrondo. Como eu estava em baixa velocidade não precisou frear rapidamente, nem nada. O carro ficou do mesmo jeito que estava na rua", relatou o condutor.

A principal preocupação do motorista foi com os passageiros.

Segundo o condutor, outra preocupação foi com relação ao vazamento de eletricidade para o veículo.

Por isso, ele não permitiu que os passageiros saíssem do ônibus até ter certeza de que seria seguro.

"Não liberei a saída dos passageiros por medo de acontecer algum acidente com energia. Mas aí apareceu um rapaz que aparentemente trabalhava com eletricidade e usou uma chave teste para verificar se o ônibus estava com eletricidade. Verificou que não estava, mas eu ainda tive medo de liberar os passageiros. Para provar que estava certo o rapaz tocou no ônibus, foi aí que abri a porta e liberei os passageiros"