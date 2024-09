A- A+

Boa Viagem Praia Sem Barreiras não funcionará domingo (15) devido à logística da 23ª Parada da Diversidade Na sexta-feira (13) e no sábado (14), o Praia sem Barreiras exercerá as suas atividades normalmente, das 8h às 13h

O projeto Praia Sem Barreiras, que possibilita o banho de mar na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, não funcionará neste domingo (15), excepcionalmente, por conta da logística da 23ª Parada da Diversidade, que acontecerá na avenida Boa Viagem.

Na sexta-feira (13) e no sábado (14), o Praia sem Barreiras exercerá as suas atividades normalmente, das 8h às 13h.

A informação foi repassada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas (SDSDHJPD) do Recife, por meio da Gerência da Pessoa com Deficiência.

Praia Sem Barreiras

O projeto é realizado na Praia de Boa Viagem, na imediação da rua Bruno Veloso. A ação consiste no banho de mar assistido para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida com o uso de cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis para garantir o acesso à faixa de areia e ao mar.

Não precisa de agendamento prévio para participar da ação, basta comparecer ao local. A atividade também é suspensa em dias de grande volume de chuva ou de maré alta.



Parada da Diversidade

As apresentações musicais da 23ª Parada da Diversidade terão início às 9h, no palco do Parque Dona Lindu. Os trios saem às 13h e percorrerão a avenida Boa Viagem.

Veja também

meteorologia Furacão Francine ganha força enquanto avança rumo a Louisiana