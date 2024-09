A- A+

Região Metropolitana do Recife Jovem de 21 anos morre após se afogar na praia de Bairro Novo, em Olinda Vítima nadava sozinha no momento em que se afogou

Um jovem de 21 anos morreu após se afogar na praia de Bairro Novo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, no último sábado (7), feriado da Independência.

O caso aconteceu nas imediações do cruzamento da avenida Ministro Marcos Freire com a rua Coronel João Joaquim Antunes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para a ocorrência de afogamento por volta das 12h05 do sábado.

O jovem nadava sozinho no momento em que se afogou e foi retirado do mar por populares que estavam nas proximidades. O nome dele não foi divulgado.

Os guarda-vidas do Posto 1 seguiram para o local e iniciaram a reanimação cardiopulmonar da vítima.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou o óbito.

O corpo ficou aos cuidados do Instituto do Medicina Legal (IML).

"A Corporação lamenta o ocorrido, presta as condolências à família da vítima e orienta que toda a população esteja atenta às orientações de segurança nas praias, que são realizadas nos canais de comunicação oficiais do CBMPE", disse os Bombeiros.



Outros afogamentos na RMR

Os dois últimos finais de semana foram marcados por mortes decorrentes de afogamento no Recife.

No dia 25 de agosto, um homem de 41 anos morreu depois de se afogar na praia de Boa Viagem, nas proximidades do Segundo Jardim.

Já em 1º de setembro, um idoso de 77 anos morreu, também na praia de Boa Viagem, após se afogar. A vítima chegou a ser reanimada, mas não resistiu.

