A Polícia Militar de Pernambuco prendeu 35 adultos e apreendeu 38 adolescentes que pretendiam se enfrentar nas prévias carnavalescas de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, no último sábado (7).



Segundo a corporação, após um levantamento realizado nas redes sociais, foram encontradas convocações de dois grandes grupos rivais que pretendiam se enfrentar durante a festa.

"Nas convocações feitas por eles, com postagens extremamente agressivas, ficava clara a intenção de acabar com a festa dos foliões", afirmou a PM.

Com o objetivo de evitar o confronto nas prévias, agentes da Companhia independente de Turista (CiaTur) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) realizaram uma operação.



Na rua do Bonfim, os agentes prenderam 35 adultos e apreenderam 38 adolescentes, "impedindo que [eles] promovessem a pancadaria generalizada prometida pela internet", destacou a PM.



Todos os autuados foram encaminhados à Delegacia do Varadouro, em Olinda, para a adoção das medidas legais cabíveis.

