Recife Idoso morre após se afogar na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, neste domingo (1º) Afogamento em Boa Viagem aconteceu nas proximidades do Hotel Jangadeiro

Um idoso de 77 anos morreu após se afogar na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, no início da tarde deste domingo (1º). O caso aconteceu nas proximidades do Hotel Jangadeiro.



Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 12h15, quatro viaturas foram enviadas ao local, sendo duas motorresgate, uma ambulância e uma de comando operacional.



Os guarda-vidas de serviço no Posto 06 - Recife - que fica a cerca de 300 metros do local do afogamento - foram os primeiros a chegar ao local.



A corporação informou que os guarda-vidas perceberam que a população já havia retirado o idoso da água e, durante a análise dos sinais vitais, verificaram que o homem estava em parada cardiorrespiratória.

Junto a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram iniciadas manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), mas o homem não resistiu e teve o óbito constatado pela equipe de saúde do Samu no local.



"O CBMPE lamenta o ocorrido e reforça a importância da população buscar orientações com os Guarda-vidas sobre os locais mais seguros para o banho de mar, assim como observar as bandeiras de sinalização presentes ao longo da praia", alertou a corporação.

