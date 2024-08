A- A+

Luto oficial Eventos no Recife são adiados em razão da tragédia no Morro da Conceição Ações culturais, turísticas e esportivas previstas para este fim de semana não serão realizadas devido ao decreto de luto oficial

A Prefeitura do Recife anunciou o adiamento dos eventos que estavam previstos para este fim de semana (dias 31 de agosto e 1º de setembro). As ações envolvem atividades culturais, turísticas e esportivas.

A decisão foi tomada após o decreto de luto oficial de três dias em decorrência da tragédia que ocorreu nesta sexta-feira (30) no Santuário do Morro da Conceição.

A abertura dos Jogos da Pessoa Idosa, que estava prevista para a tarde do sábado (31), no Geraldão, assim como a rodada do Recife Bom de Bola, foram adiadas e ainda não têm data definida.

A programação referente ao Dia do Professor de Educação Física, que aconteceria no domingo e incluía um passeio ciclístico e atividades esportivas no Bairro do Recife, foi cancelada.

A Secretaria de Turismo e Lazer do Recife suspendeu a apresentação que aconteceria neste sábado (31), na Pracinha de Boa Viagem, no evento "Pracinha Cultural".

Dentro do planejamento cultural, o Paço do Frevo suspendeu a programação artística. O Arrastão do Frevo com a Troça Carnavalesca Mista O Lord de Olinda, que seria realizado neste domingo (1⁰), foi transferido para o próximo mês de outubro.





